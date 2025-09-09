Los chicos fueron agasajados en el CIC del barrio San Cayetano

En la tarde del domingo cientos de chicos disfrutaron de juegos, sorpresas y una rica merienda en el CIC del barrio San Cayetano.

Como ya es habitual todos los años, el CIC del barrio San Cayetano tiene su tradicional agasajo para los niños del barrio. Este año no fue la excepción y durante la tarde del domingo los pequeños disfrutaron de una tarde llena de color, alegría y muchas sorpresas.

Los presentes disfrutaron de espectáculos artísticos, sorteos de premios que en su mayoría fueron elaborados por las artesanas del C.I.C.

La responsable del Centro Integrador Comunitario, Gladys Maidana, agradeció al equipo de trabajo del lugar, al intendente Bruno Cipolini y a la Secretaría de Desarrollo Humano y Deportes por acompañar y colaborar con todas las actividades que se realizan allí.

Comentarios