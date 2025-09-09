Intentaron pagar con dólares falsos a un chaqueño que vendía su iPhone en Corrientes

9 septiembre, 2025 ACTUALIDAD, POLICIALES

Un vecino de Barranqueras, de 37 años, había acordado la venta de un iPhone 14 Pro con un joven de 19 años y viajó hasta Corrientes para concretar la operación. Durante el encuentro, el comprador le entregó 1.100 dólares en billetes de 100.

Sin embargo, el chaqueño notó a simple vista ciertas irregularidades y, desconfiado, propuso trasladarse hasta una dependencia policial para verificar la autenticidad. El joven accedió y ambos se dirigieron a la Dirección de Investigación Criminal.

Allí, los agentes confirmaron las sospechas: los billetes presentaban características apócrifas. De inmediato fueron secuestrados y se notificó a la UFIC N.º 4, a cargo de la fiscal Sonia Miriam Meza. El presunto estafador, que no tenía antecedentes, recuperó la libertad aunque quedó bajo investigación.

Días después, peritos de la UFIE-UDT corroboraron que la totalidad de los dólares eran falsos, lo que dio inicio formal a una causa judicial. La pesquisa busca ahora establecer el origen de los billetes y determinar si el joven actuó por cuenta propia o si integra una red de distribución de moneda falsificada en la región.

