Entraron a robar a una casa, los descubrieron y dispararon contra el inmueble y un vehículo

Ocurrió este martes a la madrugada, cuando un hombre fue alertado por los vecinos, sobre personas extrañas dentro de su domicilio.

Este martes a las 00.35, personal de la Comisaría Décima de Resistencia intervino en un hecho de violencia con un robo a mano armada.

En Ruta N° 16 kilómetro 19,5, en el barrio Los Tucanes, solicitaban presencia policial en virtud a un robo.

Constituida la prevención, los efectivos se entrevistaron con un hombre de 48 años, quien dijo que, al encontrarse ausente, tomó conocimiento por vecinos que personas extrañas estarían en su vivienda por la Ruta N° 16.

Rápidamente, le dio aviso a su cuñado, quien, al llegar al lugar, notó que un automóvil Ford Focus, gris, se encontraba estacionado a pocos metros del domicilio.

Además, observó a dos hombres que estarían dentro de la vivienda. Al notar su presencia, salieron rápidamente y efectuaron varios disparos, impactando en el portón de acceso principal a un depósito y en su vehículo Toyota Corolla.

Asimismo, los ladrones lograron sustraer un arma de fuego Glock, negro, calibre 9 milímetros (con cédula respectiva a nombre del damnificado), la suma de mil dólares estadounidenses, una consola de juegos PlayStation PS5 y el DVR de las cámaras de seguridad.

Se solicito a personal de Rastros, quienes se abocaron a tareas específicas y se le puso en conocimiento a Investigaciones Complejas.

Se labró un acta de constatación y se procedió al secuestro de dos plomos de 9 milímetros. Además, se invitó al damnificado a radicar la denuncia correspondiente.

