El Comité contra la Tortura interviene en el presunto abuso policial

El Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco intervino tras la difusión de un video que muestra, según denuncias, un accionar policial desproporcionado contra una persona con discapacidad en Villa Berthet.

Ante la gravedad de las imágenes, el organismo presentó notas formales ante diferentes dependencias para que se inicien las investigaciones correspondientes.

Así, por un lado, envió una nota a la Mesa Única de Intervención Temprana (MUIIT) de Sáenz Peña, con copia del material para que sea remitido a la fiscalía adjunta en Derechos Humanos.

Además, solicitó al Órgano de Control Interno (OCI) que se investigue la posible responsabilidad disciplinaria policial.

Asimismo, el Comité solicitó a las autoridades competentes que actúen de inmediato para esclarecer lo sucedido y evitar que hechos de esta naturaleza vuelvan a repetirse.

Además, recordó que su mandato es velar por la protección de los derechos humanos de todas las personas privadas de libertad o bajo custodia del Estado, con especial atención a grupos en situación de vulnerabilidad, como las personas con discapacidad.

