Este martes, la selección argentina visita a Ecuador por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Ambas selecciones ya están clasificadas al mundial del año que viene y cierran su participación en las eliminatorias esta noche, desde las 20, en el Estadio Monumental Banco Pichincha.

Ya sin Lionel Messi, licenciado tras su último partido oficial con la selección en la Argentina, el equipo dirigido por Lionel Scaloni intentará cerrar con una victoria la fase de clasificación al mundial. Argentina es líder de la tabla, con 38 puntos, mientras que Brasil se encuentra en la segunda posición, con 28.

El partido de este martes, marcará, además, el último partido en eliminatorias de uno de los referentes de Scaloni. Nicolás Otamendi informó que dejará la selección luego del mundial de 2026.

Con ese panorama, se espera un partido cargado de emociones en el último encuentro oficial previo a la cita mundialista. Será transmitido por TyC Sports y Telefe, además de los streaming TyC Sports Play, Mitelefe.com y Mi Telefe App.

Comentarios