Anses: conocé el nuevo monto de la AUH y Tarjeta Alimentar en septiembre

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) prepara los pagos de septiembre y se conocen los montos de las jubilaciones para el noveno mes del año.

El Decreto de Movilidad Jubilatoria impulsado el año pasado establece que las prestaciones de ANSES se actualizan mensualmente en proporción al dato inflacionario registrado dos meses antes.

El aumento, del 1,9%, impactará en los ingresos máximos permitidos para cobrar el beneficio y actualizará también los montos de las principales asignaciones que perciben trabajadores formales, monotributistas, jubilados y beneficiarios de la Prestación por Desempleo, entre otros grupos.

Cuál es el nuevo monto de la AUH y la Tarjeta Alimentar

ANSES anunció que en septiembre la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE) recibirán un aumento del 1,9%, en línea con la inflación de julio. Los montos quedarán de la siguiente manera:

AUH: $115.087 por hijo. Con la retención del 20%, el pago directo será de $92.070.

AUH con discapacidad: $374.444. Tras la retención del 20%, se cobrarán $299.795 por hijo. Con la libreta AUH se podrá acceder al monto retenido.

AUE: $115.087. En caso de no presentar libreta, se percibirá el 80%: $92.070.

Estas prestaciones se combinan con otras asistencias como la Tarjeta Alimentar-

Tarjeta Alimentar

Los titulares de AUH y AUE también recibirán el pago de la Tarjeta Alimentar, que no tendrá modificaciones en septiembre y se mantendrá en los valores actuales:

Familias con un hijo menor de 14 años o con discapacidad: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres o más hijos: $108.062

Este beneficio tiene como finalidad garantizar el acceso a la canasta básica de alimentos. A diferencia de otras prestaciones, no se actualiza todos los meses ni sigue la Ley de Movilidad.

Complemento Leche del Plan de los 1000 Días

Este refuerzo está destinado a embarazadas y familias con hijos de hasta 3 años. Consiste en la entrega de alimentos y asistencia nutricional para garantizar el crecimiento saludable de los más pequeños.

No requiere trámite previo, ya que se otorga mediante un cruce de datos entre Anses y el Ministerio de Capital Humano. En septiembre, el valor aumentará de $42.594 a $42.711.

Calendario de pagos de Anses

DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre

DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre

DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

