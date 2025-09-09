Agronea Pampa: la actualidad ganadera, uso de suelo y su legislación, cambios en la empresa familiar, los jóvenes y la vocación

En esta segunda edición de Agronea Pampa, la modalidad de charlas, tendrá como ejes principales temas que atraviesan a todos los actores del sector productivo- empresarial, pero también al Estado, tanto en Producción, Educación y a nivel dirigencial.

Con importantes protagonistas variedad de voces, y perspectivas, Agronea abre sus puertas a que los visitantes puedan participar y sumar a una conversación que no puede esperar más. El viernes 12 de septiembre, desde las 17.00, se llevará a cabo el panel “Empresa familiar: «Qué pasa cuando no hay sucesores?”, en el Auditorio Principal., auspiciado por Agronea Producciones

Panelistas: Lic. Luciano Garlisi, Empresario, Daniela Collman, presidenta de la Comisión FeChaco Joven., Ing. Agr. Nicolás Spachuk, Socio Gerente de Grupo ABS, Ing. Agr. Lucas Vicentin, Empresario. Moderador: Alfredo González, ex presidente de CAME, FECHACO, actualmente dirigente en la Cámara de Comercio de Resistencia.

A las 18:30, se brindará una Clínica de conducción segura, en el auditorio principal, auspiciada por la Municipalidad de Pampa del Infierno, Ministerio de Seguridad, Subsecretaria de Seguridad Vial. Un tema clave para docentes, padres, y jóvenes, ante un número de muertos y heridos que no deja de bajar en la provincia.

A las 18:30, en el escenario principal Charla Vocacional, auspiciada por la Municipalidad de Pampa del Infierno y Consultoría Marcelo Gustavo Cil.

El sábado 13 de septiembre, a las 16.30, comenzará con un panel que tocará un tema clave, en los últimos años, que poco se habla: ¿Es rentable producir carne en Argentina? El mismo se realizará en el auditorio principal, auspiciado por Agronea Producciones,

Panelistas: Gabriel Carnevale, Consignataria Colombo & Colombo., Rubén Cussigh, Productor Ganadero., Lauro Anriquez, presidente Sociedad Rural Pampa del Infierno., Nicolas Listello, Productor Agropecuario. Moredador: Med. Vet Sergio Ondo Misi

A las 19:00, se realizará el Panel Cambio de uso de suelo. Para cuándo la legislación?. Será en el auditorio principal, auspiciada por Agronea Producciones

Panelistas

Ing. Agr. Miguel Ángel López, Productor forestal y Vicepresidente Asoc. de Productores Forestales de Los Frentones, Gonzalo Riaño, Sub Secretaria de Desarrollo Forestal de la Provincia del Chaco, Sergio Listello, Productor Agropecuario. Moderoadora Lic. Andrea Bernardis, periodista.

Comentarios