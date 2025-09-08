Una mujer chaqueña ganó más de $40 millones con el Quini 6

Se trata de una ciudadana emprendedora, quien jugó en una agencia de Resistencia y ganó en la modalidad «Siempre sale», del juego santafesino.

Una joven emprendedora oriunda de Barranqueras se adjudicó un pozo superior a los 42 millones de pesos en la modalidad «Siempre sale» del Quini 6, que se jugó el pasado miércoles 3 de septiembre.

La ganadora había registrado su jugada en la Agencia 645, cuya titular es Mirta Graciela Portaluppi, y se encuentra ubicada en Carlos Dodero 1675 de Resistencia.

Sus números de la suerte fueron el 09, 13, 35, 36, 37 y 43.

Esta mujer de 32 años se alzó así con un premio bruto de 42.419.126 pesos, correspondiente la modalidad «Siempre sale» del Quini 6.

