Se dispara el dólar oficial tras la derrota electoral de Javier Milei

La moneda oficial subió considerablemente luego del triunfo del kirchnerismo. Cómo se encuentran las principales cotizaciones.

El dólar oficial aumentó 70 pesos este lunes luego del triunfo del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. En ese marco, actualmente cotiza a $1.450 para la venta y a $1.390 para la compra. Por su parte, el dólar blue subió 80 pesos y cotiza a $1.450 para la venta y a $1.420 para la compra.

En tanto el dólar MEP está a $1.435 y el contado con liqui $1.436.

El riesgo país de la Argentina supera los 1.000 puntos producto de la caída del precio de los bonos de la deuda pública tras el resultado de la elección del domingo en la provincia de Buenos Aires.

Si bien el presidente, Javier Milei, ratificó el rumbo económico, los inversores temen que el gobierno puede verse forzado a ampliar el gasto público y entrar en dificultades para pagar los vencimientos de deuda.

Fuente:datachaco

