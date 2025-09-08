«Salí de la burbuja»: CFK celebró la victoria en Buenos Aires y apuntó a Milei

La expresidente, presa en su domicilio por la causa Vialidad, publicó un mensaje en sus redes sociales tras los datos de las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Salió a su balcón a saludar a militantes.

Cristina Kirchner reaccionó rápidamente, ni bien salieron los primeros datos oficiales de la elección, al triunfo del peronismo sobre La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

«Salí de la burbuja, hermano… que se está poniendo heavy», dice el mensaje publicado en sus redes sociales. Apenas minutos después de publicar el mensaje salió al balcón de su casa en Constitución para saludar.

«Banalizar y vandalizar el «Nunca Más», que representa el período más negro y trágico de la historia argentina, no es gratis. Reírte de la muerte y el dolor de tus oponentes, tampoco. Pero señalar con el dedo y estigmatizar a los discapacitados, mientras tu hermana cobra el 3% de coima de sus medicamentos, es letal», apuntó duramente CFK.

Para cerrar, la expresidente pidió que «el próximo 26 de octubre, Kirchnerismo y Peronismo… ¡Más que nunca!». «Ah, Milei… casi me olvidaba. Dejá de echarnos la culpa del desastre que hicieron con la economía vos y el Toto Caputo…», concluyó.

Tras publicar el mensaje, Cristina Kirchner, quien se encuentra presa por la causa Vialidad en su domicilio del departamento de la calle San José 1111, salió a su balcón y saludó a militantes peronistas que se encontraban en la calle.

Cabe recordar que, en junio, la ex jefa de Estado había anunciado que sería candidata en la Tercera Sección Electoral, sin embargo, la confirmación de su condena lo impidió.

