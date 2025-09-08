Sáenz Peña es la primera ciudad del país en incorporar sistema GLP en sus colectivos

Esta innovación permite un ahorro del 20 al 25% en combustible y ayuda a reducir la contaminación ambiental.

La Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña avanza con la modernización de su sistema de transporte urbano, incorporando seis unidades equipadas con el sistema de Gas Licuado de Petróleo (GLP).

Actualmente ya se encuentran en funcionamiento dos colectivos con este equipamiento, y en los próximos días se continuará con la instalación en las unidades restantes, en un trabajo coordinado para no resentir el servicio.

Según explicó el subsecretario de Transporte, Juan Manuel Miño, esta innovación permite un ahorro del 20 al 25% en combustible y ayuda a reducir la contaminación ambiental.

«Somos la primera ciudad del país en implementar el GLP en el transporte urbano de pasajeros, un paso importante que no solo mejora la eficiencia del servicio, sino que también apuesta a una ciudad más sustentable», señaló.

