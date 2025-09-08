Presidencia de La Plaza: dos detenidos en allanamientos por narcomenudeo

Además, la Policía secuestró droga, un arma casera y balanzas de precisión.

La Policía de Presidencia de La Plaza realizó este lunes por la mañana dos allanamientos simultáneos que terminaron con la detención de dos hombres y el secuestro de drogas, un arma casera y balanzas de precisión.

Las intervenciones se hicieron en el marco de una causa por infracción a la Ley de Estupefacientes N° 23.737, con orden del Juzgado de Garantías N° 5 y la Fiscalía Antidrogas N° 2.

En el primer domicilio, en zona urbana, secuestraron una tumbera y 155 envoltorios de cocaína (con un peso de 10 gramos).

En el segundo allanamiento, sobre calle Pública S/N, hallaron 58 gramos de cocaína, 38 gramos de marihuana y dos balanzas de precisión.

Ambos sospechosos, de 36 y 45 años, quedaron detenidos a disposición de la Justicia. En el operativo colaboraron la Sección Rural local y la División Drogas Peligrosas de Sáenz Peña.

Fuente:datachaco

