Milei reúne en dos tandas a su Gabinete tras la dura derrota electoral en Buenos Aires

El presidente convocó de urgencia a sus ministros y principales asesores en la Casa Rosada para redefinir la estrategia rumbo a octubre.

El presidente Javier Milei citó este lunes a su Gabinete en la Casa Rosada en medio de la fuerte derrota electoral que La Libertad Avanza sufrió en la provincia de Buenos Aires, donde el peronismo se impuso por más de 13 puntos. La convocatoria, que se desarrolla en dos tandas, busca repensar la estrategia de gestión y campaña con vistas a las elecciones nacionales de octubre.

La primera reunión comenzó a las 9.30 con la participación de los ministros Luis Petri (Defensa), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Gerardo Werthein (Relaciones Exteriores), entre otros. Un segundo encuentro está previsto para las 16.30, en el que se sumará el ministro de Economía, Luis Caputo, junto a otros funcionarios.

En ambas mesas de trabajo estarán presentes la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor presidencial Santiago Caputo; y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quienes integran el círculo político más cercano al mandatario.

El revés bonaerense significó un golpe para el oficialismo, que esperaba consolidar apoyo en la provincia más poblada del país y proyectar ese impulso hacia el Congreso. Sin embargo, el resultado favoreció al peronismo agrupado en Fuerza Patria, que obtuvo más del 47% de los votos, retuvo todas sus bancas en disputa y logró sumar escaños.

Tras conocerse los números, Milei ensayó una autocrítica en el búnker de La Plata: «Sin dudas en el plano político hoy hemos tenido una clara derrota. Si alguien quiere reconstruir lo que hay que hacer es aceptar los resultados. Hemos tenido un revés electoral», reconoció.

Con los mercados reaccionando con volatilidad y la cuenta regresiva hacia octubre, el Ejecutivo enfrenta ahora la necesidad de mostrar cohesión interna y capacidad de respuesta política en un escenario cada vez más exigente.

