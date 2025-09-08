Milei armará una mesa política y convocó al diálogo a los gobernadores

Así lo confirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en un comunicado oficial. La mesa política estará presidida por Javier Milei y la conformarán algunos de sus funcionarios.

Luego de la segunda reunión con su gabinete, Javier Milei, decidió armar dos mesas de trabajo: una con funcionarios propios y una de diálogo, que incluirá a los gobernadores.

Así lo confirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en un comunicado oficial: «El Presidente de la Nación tomó la decisión de conformar una mesa política nacional. La misma será presidida por él y estará conformada por: Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y yo».

Además, precisó que «también instruyó al Jefe de Gabinete de Ministros a convocar a una mesa de diálogo federal con los gobernadores».

Y para finalizar, acotó: «Asimismo, la mesa política de la Provincia de Buenos Aires se ampliará en virtud de la representatividad de quienes conforman el espacio provincial. Fin».

