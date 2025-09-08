Este lunes no hay atención al público en el Insssep

8 septiembre, 2025 ACTUALIDAD, PROVINCIALES

Desde el organismo lanzaron un comunicado para informar a todos los afiliados sobre la medida. Ninguna dependencia atenderá en la jornada.

De acuerdo a la Resolución N°4361/25 del Directorio del Instituto de Seguridad Social, Seguros y Prestamos (Insssep), se declara el día 8 de septiembre de 2025 como día no laborable para todos los agentes del lugar, en conmemoración al «Día del Trabajador de Seguridad Social de la Provincia del Chaco».

Por esta razón, no habrá atención al público en todas las dependencias del organismo, durante esta jornada.

Comentarios

Te Puede Interesar

Caso Cecilia: comienzan a analizar las apelaciones a las preventivas de César Sena y los presuntos encubridores

[...]

La Justicia activó un protocolo de Salud Mental luego que Marcela Acuña amenace con quitarse la vida

[...]

El Ipduv alcanzó una recaudación histórica en marzo

[...]