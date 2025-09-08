Comienza el pago de los programas provinciales

Tal como estaba previsto, en la jornada de hoy iniciará el pago para los ocho programas. Los beneficiarios podrán cobrar a través del Banco del Chaco.

El Gobierno del Chaco, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, informó días atrás el cronograma de pagos de los programas provinciales, el cual comienza este lunes.

Los mismos se acreditarán en cuentas del Nuevo Banco del Chaco (NBCH) y estarán disponibles a través de todos los canales electrónicos.

LAS FECHAS

Lunes 8 de septiembre:

Pueblos Originarios

Expertos (Ministerio de Salud Pública)

Lunes 15 de septiembre:

Becas Más Salud (Ministerio de Salud)

Becas Más Gobierno (Ministerio de Gobierno)

Martes 16 de septiembre:

Programa Más Desarrollo (ex Más Inclusión – Desarrollo Humano).

Programa Ñachec (ex Renta Mínima Progresiva – Desarrollo Humano).

Programa de reconversión laboral Canillitas (Desarrollo Humano)

Servicio de Mantenimiento de Establecimientos Educativos (Ministerio de Educación).

