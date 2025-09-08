«Bola Ocho», delincuente con varias condenas por robos detenido por balear a un joven

Según fuentes policiales el ataque al joven de 34 años se habría producido a raíz de conflictos previos entre ambos hombres.

La División Sustracción Vehicular de la Policía del Chaco detuvo este sábado a V.G.M, de 37 años, conocido con el alias de «Bola Ocho», acusado de haber disparado contra un joven de 34, quien resultó herido en la pierna izquierda.

El hecho se registró el viernes 6 de septiembre, cuando la víctima ingresó al Hospital informando que había sido atacado a tiros por un hombre identificado con ese apodo. Desde entonces, personal de Investigaciones desplegó un operativo que culminó con la captura del sospechoso en el barrio Provincias Unidas.

Bola Ocho fue examinado en la División Medicina Legal y posteriormente trasladado a la unidad policial. Por disposición de la Fiscalía Penal N° 3, a cargo de la Dra. Rosana Soto, se lo notificó de su aprehensión en una causa por «lesiones con arma de fuego».

UN HISTORIAL DELICTIVO EXTENSO

La investigación reveló que «Bola Ocho» cuenta con numerosos antecedentes penales. Entre ellos, una condena en 2014 por robo con violencia, otra en 2018 por robo con arma y una más en 2024 por robo, todas con penas de prisión efectiva.

Además, está identificado en causas recientes por robos y hurtos ocurridos entre 2020 y 2024, varios de ellos con armas de fuego y en distintas jurisdicciones de Resistencia.

Fuentes policiales indicaron que el ataque al joven de 34 años se habría producido a raíz de conflictos previos entre ambos hombres. El lesionado fue trasladado a la División Medicina Legal para los exámenes correspondientes y luego a la dependencia policial para formalizar la denuncia.

La causa continúa bajo investigación y «Bola Ocho» permanece detenido mientras avanza el proceso judicial.

