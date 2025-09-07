Un grupo de amigos chocó contra un tren de carga en Entre Ríos: tres murieron y uno resultó gravemente herido

Tres hombres fallecieron este sábado durante un accidente que involucró a una camioneta Toyota Hilux y un tren de carga de cereales en el kilómetro 190 de la ruta nacional 12, en el cruce ferroviario de Médanos, ubicado en el sur del departamento Islas de Entre Ríos.

En la camioneta viajaba un grupo de cuatro amigos quienes, aparentemente, habían salido de pesca. El único sobreviviente fue internado en grave estado.

La colisión ocurrió cuando la camioneta fue embestida por una formación ferroviaria que partió desde Basavilbaso con destino a Puerto del Guazú.

Según confirmaron tanto la Policía Departamental Islas como el jefe comisario Jorge Moreyra al Elonce, “dos fueron rescatados de entre los hierros retorcidos: uno falleció durante el traslado y el otro fue derivado al hospital de Gualeguay”.

Las víctimas, oriundas de Tres Arroyos, Buenos Aires, viajaban a pescar cuando fueron embestidas por el tren (Elonce/ Bomberos Voluntarios de Ceibas)

Según el medio local, las tres víctimas fatales fueron identificadas como Juan Pesalaccia (46), Darío Dannunzio (45) y Patricio Christiansen (45), de la localidad de Tres Arroyos, en Buenos Aires.

Pesalaccia y Dannunzio perdieron la vida dentro del vehículo, producto del mismo violento impacto, mientras que Christiansen murió más tarde producto de las heridas sufridas en el accidente cuando era atendido por personal de emergencia.

El único sobreviviente, Diego Dannunzio (45), permanece internado y sedado en el Hospital San Antonio de Gualeguay tras sufrir una fractura de fémur en la pierna izquierda.

En cuanto al maquinista y su acompañante, ambos oriundos de Basavilbaso, ninguno sufrió heridas

