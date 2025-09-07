Terminó el eclipse de la Luna de Sangre: ¿cuándo se verá el próximo en Argentina?

A partir de las 13:26 horas (locales) empezó el eclipse de la Luna de Sangre 2025, un fenómeno que se pudo ver desde África, Asia, Australia y algunas partes del Este de Europa. Sin embargo, se espera que pronto se pueda ver uno desde nuestro país.

Se trata de un eclipse lunar total, que ocurre cuando la Tierra bloquea la luz directa del Sol, y la luz que llega a la Luna pasa por la atmósfera terrestre, filtrando los tonos azules y bañando su superficie de un rojo profundo.

El evento terminó alrededor de las 15:50 horas de Argentina. Sin embargo, si bien el espectáculo no pudo ser visto desde el continente americano, se espera que en nuestro país haya uno en el año 2027.

