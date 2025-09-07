Solo votó el 63% en Buenos Aires: se acentúa la baja participación electoral en el país

La provincia de Buenos Aires se suma a la larga lista de jurisdicciones que no superó el 65% de participación.

La provincia de Buenos Aires votó este domingo cargos de legisladores con una participación que, si bien fue mayor a la esperada, se suma a la larga lista de distritos que no superaron el 65% en el calendario electoral 2025.

De acuerdo a los primeros datos oficiales, el 63% del electorado de dicha provincia se acercó a votar. Durante la semana, tanto La Libertad Avanza como Fuerza Patria pidieron al electorado que se acerque a ejercer su derecho.

Más allá de las fundamentaciones políticas entre oficialismo y oposición, se trató de un contexto electoral inédito en este 2025, donde 10 provincias desdoblaron sus elecciones, siendo la mayoría legislativa, pero en donde se sostuvo la baja participación.

En las 10 provincias que ya fueron a las urnas, solo en tres se superó el 65% de la participación. En Corrientes, la más alta y con el dato de que fue una elección para gobernador, fue a votar el 72% de electorado. Las otras dos son Jujuy, con el 68%, y Formosa, con 66%.

Las más bajas fueron Chaco (52%), Ciudad de Buenos Aires (53%), Santa Fe (55%) y Misiones (55%).

Aún restan varias elecciones en el cronograma, como las legislativas nacionales del 26 de octubre, fecha en la que Santiago del Estero también irá a las urnas para renovar cargos ejecutivos.

LA PARTICIPACIÓN ELECTORAL EN ESTE 2025

Corrientes (elecciones a gobernador) 72%

Jujuy 68%

Formosa 66%

Provincia de Buenos Aires: 63%

San Luis 60%

Salta 57%

Misiones 55%

Santa Fe 55%

Ciudad de Buenos Aires 53%

Chaco 52%

