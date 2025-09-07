Cayó un hombre con pedido de captura en plena jornada electoral

Así lo informó la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich: «En esta Argentina el que las hace las paga». El delincuente está acusado de robo agravado bajo la modalidad «piratas del asfalto».

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, informó la detención de un hombre que se presentó a votar en el marco de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires.

El operativo tuvo lugar en Lomas de Zamora, donde efectivos de la Policía Federal Argentina arrestaron a un delincuente con pedido de captura vigente por robo agravado bajo la modalidad «piratas del asfalto».

Bullrich difundió el hecho a través de sus redes sociales con un mensaje contundente: «Mientras otros esconden y defienden delincuentes, nosotros los metemos presos. En esta Argentina, el que las hace, las paga».

Comentarios