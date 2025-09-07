Caso Libra: la comisión investigadora envió preguntas a Milei y cita a funcionarios

Milei tendrá que aclarar su participación en la criptomoneda, y la comisión definirá fechas para interpelar a su entorno cercano.

La comisión investigadora del caso Libra en Diputados, presidida por Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), envió a Javier Milei un cuestionario de nueve preguntas que deberá responder por escrito antes del viernes 12. El objetivo es aclarar su participación en la promoción de la criptomoneda.

Entre los cuestionamientos, se le pide a Milei que detalle «cómo accedió a la dirección alfanumérica de 43 caracteres del contrato del token Libra», publicada en su cuenta de X el 14 de febrero de 2025. También deberá informar si posee o poseyó cuentas o billeteras virtuales (wallets) habilitadas para operar criptoactivos en plataformas blockchain centralizadas o descentralizadas.

Los interrogantes abarcan además todas las reuniones, audiencias y comunicaciones que Milei mantuvo con Mauricio Novelli, Sergio Morales, Hayden Mark Davis, Manuel Terrones Godoy, Bartosz Lipinski, Peh Chyi Haur (también conocido como Julián Peh) y cualquier otra persona vinculada con Libra. La comisión también busca aclarar si participó junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Por otra parte, la comisión citó para este martes a distintos funcionarios del Gobierno: Alejandro Melik, titular de la Oficina Anticorrupción (OA); José Massoni, exintegrante del organismo; María Florencia Zicavo, jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia; y Luis Villanueva, de la Procuración General de la Nación.

La citación de Melik se basa en un dictamen emitido por la OA, que señalaba que «Javier Milei no es presidente, sino que ejerce sus derechos civiles y políticos garantizados por la Constitución y tratados internacionales», dejándolo libre de cualquier investigación por parte del organismo.

Según el nuevo reglamento de la comisión investigadora, los funcionarios citados no pueden negarse a concurrir. Aunque Karina Milei y el vocero Manuel Adorni también figuran como posibles citados, todavía no se definió la fecha para su interpelación.

Con estas medidas, la comisión busca recopilar información precisa sobre las acciones de Milei vinculadas con Libra y evaluar si existieron irregularidades en su promoción, avanzando en la investigación con los funcionarios y el presidente involucrado.

