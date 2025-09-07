Buenos Aires: cerraron los comicios y se esperan los primeros resultados

A las 21 estarán los primeros datos.

A las 18 cerraron los comicios en la provincia de Buenos Aires, comenzó el escrutinio provisorio y para las 21 se espera la difusión de los primeros resultados. Quienes esténdentro de los colegios y no hayan votado, podrán hacerlo .

A las 16 se informó que votó el 55,5% del padrón, en el que estaban habilitadas 14,3 millones de personas. Se aguarda el informe de la participación, que superaría el 60%.

Los bonaerenses eligen senadores, diputados, concejales y consejeros escolares en ocho distritos para renovar de 23 escaños en el Senado y 46 en Diputados. Aunque se registraron demoras al inicio, la jornada se llevó adelante con normalidad.

