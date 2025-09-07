Apuñaló a un hombre, quiso dispararse con una escopeta y fue detenido

El hecho ocurrió en la madrugada de este domingo, en Colonia Elisa. La víctima fue trasladada al hospital Julio Perrando.

Un hombre fue detenido en Colonia Elisa, luego de atacar con un cuchillo a un hombre e intentar dispararse con una escopeta. El hecho se registró en horas de la madrugada de este domingo, en inmediaciones de la ruta 9.

Fuentes policiales informaron que el atacante, identificado con las siglas D.G. se encontraba alcoholizado y atacó con un cuchillo a F.R., para luego intentar quitarse la vida.

La víctima fue auxiliada de urgencia en el centro de salud local con una herida en el tórax y luego fue trasladada al hospital Julio C. Perrando, para la realización de estudios de mayor complejidad.

Asimismo, por orden de la Fiscalía N° 1, se procedió al secuestro de un cuchillo con manchas de sangre y la posterior captura del agresor.

