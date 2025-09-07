Alerta Sofía: buscan a Dylan González Pereyra, un niño de 8 años

El menor había salido de su hogar, ubicado en el establecimiento rural «Don Bernardo», en Olavarría junto a su perro de raza Border Collie, llamado Beethoven o Beto. Dylan tiene retraso madurativo leve y episodios de agresividad. Cualquier dato de interés comunicarse con autoridades.

La Policía y la Fiscalía de Olavarría activaron la Alerta Sofía por la desaparición de Dylan González Pereyra, de 8 años, quien se ausentó de su domicilio aproximadamente a las 18:30 del 6 de septiembre.

El menor había salido de su hogar, ubicado en el establecimiento rural «Don Bernardo» (km 335 de Ruta 226, camino Blanca Chica, mano izquierda, partido de Olavarría), junto a su perro de raza Border Collie, llamado Beethoven o Beto, para realizar caza, pero no regresó.

Dylan tiene retraso madurativo leve y episodios de agresividad; se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico y no posee teléfono celular.

Al momento de su desaparición vestía una camiseta térmica blanca tipo polera, pantalón bordó y crocs rosa.

Dylan tiene cabellos oscuros, tez trigueña, ojos marrones, mide aproximadamente 1,50 metros.

