Alcaraz derrotó a Sinner y es campeón del US Open: será otra vez N° 1 del mundo

El español venció nuevamente al italiano en una final de Gran Slam y tuvo premio doble: volverá a la cima del ranking ATP.

Carlos Alcaraz se consagró campeón del US Open 2025, tras vencer en la final a Jannik Sinner por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4. Con esa victoria, se convierte nuevamente en el N° 1 del ranking ATP, desplazando a Sinner.

Se trató de la tercera vez en el año en que el español y el italiano se enfrentaron en la final de un Grand Slam en la misma temporada. A su corta edad, ambos han monopolizado por completo el circuito grande en 2024 y 2025.

Es el sexto titulo grande para Alcaraz y su segundo US Open. Además, es el segundo Grand Slam del año para el español, que este año consiguió el Roland Garros.

El contexto le suma además un condimento político: la presencia de Donald Trump en la tribuna principal. El republicano es el primer presidente estadounidense en ejercicio en asistir a una final en Flushing Meadows desde Bill Clinton en 2000. Todo bajo la mirada del planeta tenis, que sigue fascinado con la batalla de dos jóvenes que ya no son promesas sino realidades absolutas.

