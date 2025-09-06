Últimos días para inscribirse al concurso de ingreso al Poder Judicial del Chaco

El período de postulación será hasta el 10 de septiembre y es para cubrir cargos administrativos.

El Poder Judicial del Chaco inició oficialmente el pasado lunes 25 de agosto la inscripción para el concurso destinado a cubrir cargos administrativos. De esta manera, quedan pocos días para anotarse, ya que el período de postulación cierra el 10 de septiembre de 2025.

Mediante la Resolución 812/25, el Superior Tribunal de Justicia estableció los lineamientos de este llamado, que se regirá por el reglamento y el programa de examen previamente aprobados mediante la Resolución 733/25.

Los interesados podrán registrarse únicamente de manera digital a través del sistema ADITUM, disponible en el sitio oficial www.justiciachaco.gov.ar. En la plataforma también se encuentra disponible el reglamento completo, los criterios de evaluación, el programa y la bibliografía complementaria.

El concurso busca cubrir el puesto de auxiliar administrativo, que constituye la categoría inicial en el escalafón del personal del Poder Judicial. Además, sigue vigente la nómina de aspirantes aprobada en concursos anteriores, según las Resoluciones 1971/19 y 342/20.

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El Poder Judicial indicó que el llamado específico para personas con discapacidad se realizará de forma independiente, conforme a la Resolución 776/23, que regula el Programa Integral para la Inclusión Laboral de las Personas con Discapacidad. Asimismo, permanece vigente la nómina aprobada por la Resolución 1145/22.

Esta convocatoria representa una oportunidad destacada de ingreso al Estado, brindando a quienes se comprometen con el servicio público la posibilidad de formar parte del Poder Judicial del Chaco.

Comentarios