Presentan amparo para exigir la inmediata aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad

La presentación judicial reclama que el Gobierno cumpla con la Ley de Emergencia en Discapacidad sin dilaciones y advierte que desconocer la decisión del Congreso pondría en riesgo derechos fundamentales y la vigencia del Estado de Derecho.

Una mujer con discapacidad interpuso este viernes una acción de amparo en la Justicia Federal de La Plata para exigir la plena vigencia de la Ley de Emergencia en Discapacidad y evitar maniobras que dilaten su cumplimiento.

La demanda, presentada con el patrocinio de la abogada Valeria Carreras, solicita una medida cautelar que garantice la aplicación inmediata de la norma sancionada por el Congreso y ratificada tras el rechazo a los vetos presidenciales.

La presentación judicial advierte que la decisión del Poder Ejecutivo de recurrir a los tribunales para desconocer la ley implica «un acto de gravedad institucional», que contraría la Constitución Nacional y pone en riesgo derechos fundamentales protegidos por tratados internacionales.

En representación de un colectivo de personas en situación de vulnerabilidad, la actora reclamó que se ordene al Gobierno abstenerse de cualquier maniobra dilatoria. Según el escrito, no existe otra vía adecuada para frenar lo que consideran una actitud lesiva contra las personas con discapacidad.

La abogada Carreras argumentó que, al ser rechazado el veto por ambas Cámaras, la promulgación de la norma resulta obligatoria y el Ejecutivo no tiene atribuciones para impedir su entrada en vigencia. «Pretender lo contrario significa desconocer el sistema republicano de división de poderes y atentar contra la democracia misma», señaló.

La acción judicial subraya que lo que está en juego no es solo la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, sino también la preservación del Estado de Derecho. En este marco, se pidió que la Justicia declare la plena vigencia de la ley y dicte medidas cautelares de «no innovar» que obliguen al Gobierno nacional a cumplir con lo dispuesto por el Congreso.

