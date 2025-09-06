Poceada chaqueña: resistenciana ganó $96 millones con números elegidos por su hija

La flamante ganadora contó que siempre cambia de jugada.

La suerte golpeó fuerte en Resistencia. Una mujer de 43 años se presentó en la sede de Lotería Chaqueña para cobrar un premio de 96 millones de pesos, correspondiente al sorteo de este jueves de la Quiniela Poceada.

La flamante ganadora había registrado su apuesta en la Sub-Agencia 654/01 de Cristian Andrés Vila, ubicada en Colón 320 de la capital provincial. Su combinación ganadora fue con los números 18, 21, 22, 24 y 26, elegidos de manera manual.

«Voy cambiando siempre de jugada. En este caso, los números me los fue cantando mi hija», contó la afortunada, que acertó los cinco números y compartió el pozo mayor con otros dos jugadores de Charata y Machagai.

Por su participación, la mujer se hizo acreedora a un premio de 96.051.697 pesos, cifra que ya retiró en las oficinas de Lotería Chaqueña.

