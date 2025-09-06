La Policía del Chaco y el Servicio Penitenciario presentes en la Pesca del Dorado

La Policía del Chaco y el Servicio Penitenciario Provincial desplegaron un operativo de seguridad y ofrecieron propuestas culturales, educativas y de prevención durante la XXI° Pesca Internacional del Dorado, fortaleciendo el vínculo con la comunidad.

En el marco de la XXI° Edición de la Pesca Internacional del Dorado con Devolución, la Policía del Chaco y el Servicio Penitenciario Provincial (SPP) desplegaron un amplio operativo de seguridad y, al mismo tiempo, mostraron su costado más cercano a la ciudadanía a través de stands institucionales y propuestas culturales.

Desde el Ministerio de Seguridad, encabezado por el Dr. Hugo Matkovich, se destacó el doble rol de las fuerzas en este evento de relevancia internacional: garantizar el resguardo de los asistentes y ofrecer espacios de información, prevención y diálogo con la comunidad.

La Policía del Chaco participa diariamente con cuatro stands. Este sábado 6 de septiembre estuvieron presentes:

Instituto Superior de Seguridad Pública: cadetes relataron la historia de la institución a través del Museo Policial.

Departamento de Cibercrimen: difundió información clave para prevenir el grooming y las estafas virtuales.

Escuelita de Educación Vial de la Policía Caminera: enseñó normas de tránsito mediante juegos y dinámicas para grandes y chicos.

Sistema Provincial de Búsqueda de Personas: brindó asesoramiento, contención e información sobre sus tareas específicas.

El Servicio Penitenciario Provincial también cuenta con un espacio propio donde se exhiben y comercializan productos elaborados por personas privadas de su libertad, fomentando la reinserción social y el vínculo comunitario.

Además, se sumaron otras áreas como la Dirección General de Consumos Problemáticos, Violencia de Género, Infantería, el Cuerpo de Operaciones Especiales y la FOEF (Fuerza de Operaciones Especiales Femeninas).

Las propuestas también incluyeron actividades para toda la familia:

A las 14, el ofidiólogo de la Policía presentó diversas especies de serpientes, explicando cómo identificarlas y prevenir accidentes.

A las 17, el Departamento Canes realizó una exhibición de adiestramiento y trabajo operativo.

A las 21, la Banda de Música de la Policía del Chaco brindó un show abierto al público.

Con esta participación, el Gobierno del Chaco reafirma su compromiso con una política de seguridad integral, basada en la prevención, el diálogo y la cercanía con la comunidad. La presencia de las fuerzas en la Pesca del Dorado es reflejo de un Estado que busca construir un Chaco más seguro y con instituciones al servicio de la sociedad.

