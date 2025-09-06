Hallaron a una mujer calcinada tras un incendio en su vivienda de Colonia Elisa

La mujer fue encontrada sin vida luego de que su hermana denunció que no recibía respuestas desde el jueves.

Un macabro hallazgo conmocionó este jueves a la localidad de Colonia Elisa, donde efectivos policiales constataron la presencia de restos humanos calcinados en una vivienda rural ubicada en el pasaje Tres Ceibos, a unos cuatro kilómetros del casco urbano. La víctima fue identificada como María Gladis Gutiérrez, de 60 años, quien residía sola en la propiedad.

El hecho se dio a conocer cuando su hermana se acercó al domicilio tras varios días sin lograr comunicarse con ella. Al llegar, observó signos de incendio en la vivienda y dio aviso inmediato a la policía. Los agentes, al ingresar, encontraron restos calcinados en el interior de la casa, totalmente destruida por el fuego.

La fiscalía de turno, encabezada por el doctor Guillermo Codutti, ordenó el resguardo del lugar y la intervención del Gabinete Científico del Poder Judicial, Bomberos Voluntarios y personal de Investigaciones de General San Martín.

Los equipos constataron que el fuego destruyó por completo el interior de la vivienda, quedando únicamente paredes, restos de muebles y chapas de zinc. Tras un relevamiento, no se encontraron signos de violencia ni faltantes de objetos en el inmueble ni en depósitos cercanos, por lo que en principio no se presume la intervención de terceros.

El cuerpo de Gutiérrez fue trasladado a la Morgue Judicial de General San Martín, donde el médico forense doctor Arturo Navajas practicó la autopsia y confirmó que el deceso se produjo por quemaduras y carbonización.

La investigación quedó en manos de la División de Investigaciones de General San Martín. Según el testimonio de su hermana, la última comunicación con la víctima fue el jueves de la semana pasada vía telefónica. Gladis era soltera, no tenía hijos ni pareja conocida y padecía epilepsia, aunque se desconoce qué medicación tomaba.

Las autoridades judiciales dispusieron que el cuerpo permanezca en la Morgue hasta tanto algún familiar directo realice los trámites correspondientes para la entrega. En tanto, la vivienda continúa con custodia policial a la espera de nuevas pericias por parte de Bomberos.

