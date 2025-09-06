Franco Colapinto clasificó 18° y largará desde esa posición en el GP de Italia

El argentino no pudo avanzar en esta etapa, aunque quedó por encima de su compañero de equipo, Pierre Gasly, que largará 19.

El piloto argentino Franco Colapinto no logró superar la primera tanda de clasificación del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 y deberá largar desde la 18ª posición en la carrera de este domingo en Monza.

Colapinto apretó hasta el final de la Q1, pero no consiguió mejorar su tiempo para avanzar a la siguiente ronda. A pesar de la frustración, el argentino terminó por encima de su compañero en Alpine, Pierre Gasly, quien clasificó 19°.

Los eliminados en esta primera tanda fueron: Isack Hadjar, Lance Stroll, Franco Colapinto, Pierre Gasly y Liam Lawson.

Con este resultado, Colapinto afrontará una carrera complicada desde el fondo de la grilla, aunque con el objetivo de recuperar posiciones y acercarse a la zona de puntos.

Comentarios