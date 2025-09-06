En las Cataratas de Iguazú hallaron vestigios de una civilización milenaria

Un equipo de investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), en colaboración con la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), confirmó un hallazgo sorprendente.

Se trata de restos de herramientas y asentamientos en las Cataratas del Iguazú que pertenecieron a una civilización que habitó la región entre 6.000 y 2.000 años atrás.

Los análisis de carbono 14 aplicados a las muestras recogidas en barrancas, ríos, arroyos y zonas de monte corroboraron la antigüedad de los materiales, mucho antes de la llegada de los españoles a América.

Entre los objetos encontrados destacan flechas, cuchillos, hachas, fragmentos de cerámica, restos de animales consumidos y carbones vegetales, pruebas directas de la vida cotidiana de estas comunidades.

El arqueólogo y antropólogo Eduardo Apolinare, director del equipo, explicó que los pueblos prehispánicos utilizaban los ríos como rutas de movilidad en plena selva misionera, lo que les permitía establecer contacto con otros grupos humanos.

“Tuvimos la suerte de recuperar restos de carbón muy antiguos”, expresó el investigador del Conicet.

Un hito de la arqueología en el Iguazú

Los científicos remarcaron que este hallazgo constituye un hito en la arqueología argentina, ya que permite reconstruir la forma en que las civilizaciones originarias se adaptaron a su entorno, desarrollando tecnologías primitivas y aprovechando los recursos de la selva.

Además de aportar al conocimiento histórico, el descubrimiento reafirma el valor cultural y patrimonial del Parque Nacional Iguazú, declarado Patrimonio de la Humanidad.

Los expertos destacan que comprender cómo vivían estas comunidades resulta esencial para preservar la memoria colectiva y fortalecer la identidad prehispánica de la región.

