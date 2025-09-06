El Renaper alerta por fallas en miles de pasaportes argentinos

El error denunciado surge a raíz del uso de una tinta de seguridad que los vuelve defectuosos al momento de ser leídos por los escáneres de seguridad.

El Registro Nacional de las Personas (Renaper) emitió miles de pasaportes con una falla que compromete su seguridad y su lectura.

Ante esto, desde el organismo solicitaron que los ciudadanos que posean estos ejemplares los devuelvan de inmediato, para su reemplazo.

Al respecto, el diputado nacional, Esteban Paulón, presentó una solicitud de informe al director nacional del Renaper, Pablo Luis Santos, para conocer los detalles de las partidas afectadas.

Según el documento, los errores podrían afectar a los pasaportes correspondientes «a la serie AAL – destinados a ciudadanos argentinos residentes en el exterior – entre sus numeraciones AAL314778 hasta AAL346228, AAL400000 hasta AAL607599 y AAL616000 al AAL620088».

En el documento presentado por el diputado, se alerta que las fallas afectan a «más de 60.000» pasaportes, aunque versiones oficiales apuntan a que son, por el momento, entre 5.000 y 6.000 las libretas afectadas.

Según trascendió, cientos de ciudadanos argentinos recibieron, durante los últimos días, mails de embajadas y consulados informando la irregularidad, además de detallar los pasos a seguir para reimprimir los documentos afectados.

El error denunciado surge a raíz del uso de una tinta de seguridad que los vuelve defectuosos al momento de ser leídos por los escáneres de seguridad.

