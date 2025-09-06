El argentino Zeballos ganó el US Open en dobles junto al español Granollers

La pareja que ya había ganado Roland Garros este año se impuso por 3-6, 7-6 y 7-5 ante los británicos Salisbury y Skupski.

El tenista argentino Horacio Zeballos, de 40 años, junto a Marcel Granollers se coronaron campeones del último Grand Slam del año. En una final apasionante vencieron a los británicos Joe Salisbury y Neal Skupski en el mítico estadio «Arthur Ashe», el más grande del mundo para este deporte, con un ajustado 3-6, 7-6 y 7-5.

Para alcanzar este momento de gloria tuvieron que correr de atrás Zeballos y Granollers. Dos doble faltas del español cuando sacaba 3-4 le sirvieron el primer set a sus rivales, que no dejaron escapar la oportunidad. Los británicos se mostraron firmes en el inicio del segundo parcial para aprovechar el envión y tomarse revancha de la final perdida hace dos meses en París. Tuvieron un triple punto de quiebre con el marcador 3-3, un golpe que podía ser de nocaut, pero no pudieron darlo con ninguna de esas chances y en ese instante se marcó un antes y un después en el encuentro.

La dupla conformada por el marplatense y el catalán, dos veteranos tenista con la energía de los más jóvenes, caminó por la cornisa, emparejó el partido luego de imponerse con autoridad en el tie-break. Después levantaron un triple punto de campeonato para terminar levantando el título tras dos horas y 24 minutos de un duelo sufrido hasta el final.

Zeballos admitió al final del encuentro: «Honestamente, no sé que pensar en este momento. Fue una batalla impresionante. No puedo creer que acabamos de ganar el US Open en frente de toda esta gente. Es difícil encontrar tan buen público para el dobles». El marplatense, al borde de las lágrimas, tomó el micrófono en la ceremonia de premiación y agradeció a la multitud.

Zeballos se formó en el seno de una familia tenística y fue de la mano de su padre que comenzó a jugar en las canchas de polvo de ladrillo del Edison Lawn Tenis, cerca del Club Náutico Mar del Plata, el mismo que vio nacer a la leyenda de Guillermo Vilas.

