Detenido por pagar $140 mil con billetes falsos en un local del Shopping en Resistencia

La investigación comenzó tras la denuncia de la propietaria de un comercio. En la detenció le secuestraron siete billetes falsos de $ 20.000.

Un operativo de la División Delitos Económicos Metropolitana permitió detener este viernes a la noche a un joven acusado de estafa, luego de que utilizara billetes falsos para comprar en un local del Shopping Sarmiento de Resistencia.

La investigación comenzó tras la denuncia de la propietaria del comercio Legacy, quien relató que el 28 de agosto un hombre ingresó al local y compró un par de borcegos y medias de la marca, abonando un total de $ 140.000 en efectivo.

Al revisar detenidamente los billetes, la comerciante notó que se trataban de copias apócrifas. Inmediatamente compartió el video del momento en un grupo de WhatsApp de comerciantes, lo que permitió identificar al sospechoso y el vehículo en el que se movilizaba, gracias a las cámaras de seguridad del estacionamiento.

Con esta información, la Policía realizó tareas de inteligencia que culminaron en la interceptación de M.J, de 29 años, en la calle Fortín Alvarado al 120, donde se lo demoró junto a un automóvil Honda Civic.

En el procedimiento se incautaron siete billetes falsos de $ 20.000, un par de botas y el vehículo utilizado por el sospechoso. Además, un familiar entregó otros elementos vinculados a la causa, los cuales también fueron secuestrados formalmente.

El caso quedó en manos de la magistratura de turno, que dispuso la identificación del detenido en la causa por «supuesta estafa», la incorporación de su planilla prontuarial y la consulta de nuevas medidas procesales.

