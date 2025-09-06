Desmantelan búnker de drogas en Villa del Oeste: dos detenidos

Se trata de un joven de 19 años y una mujer de 27. Además, la Policía incautó 66 bochitas y 25 envoltorios de cocaína, un teléfono celular y casi 40 mil pesos.

La Policía del Chaco desarticuló este viernes por la tarde un búnker de drogas ubicado en Villa del Oeste, donde detuvieron a dos personas, y secuestraron cocaína, dinero en efectivo, un teléfono celular y otros elementos.

El procedimiento fue realizado alrededor de las 17, en 1° de Mayo al 1200, por parte de agentes de la División Microtráfico Metropolitana junto a una Ayudante Fiscal.

En el lugar, detuvieron a una mujer de 27 años que se encontraba acompañada de un ciudadano de 19, por «Supuesta Infracción a la Ley Nº 23737 de Estupefacientes».

Asimismo, el personal antidroga incautó 54 gramos de cocaína, distribuidos en 66 envoltorios tipo bochitas y 25 paquetitos de mayor volumen.

Además, secuestraron casi 40 mil pesos, dos cámaras de seguridad y un IPhone. Los aprehendidos y secuestros fueron llevados a la unidad actuante previo paso por el Servicio de Medicina Legal.

Comentarios