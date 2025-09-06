Carlo Acutis, el primer «santo milenial», será canonizado este domingo

El Papa León XIV encabezará su primera ceremonia de este tipo como Sumo Pontífice. La ceremonia tendrá lugar en la Plaza de San Pedro y reunirá a miles de fieles.

Carlo Acutis, conocido como «el influencer de Dios», se convertirá este domingo 7 en el primer santo milenial de la historia. Además, será el protagonista de la primera canonización de León XIV, a pesar de que ya había sido beatificado por el papa Francisco en 2025.

La ceremonia tendrá lugar en la Plaza de San Pedro y reunirá a miles de fieles que se congregaran para presenciar la proclamación oficial de santidad de un joven de 15 años, que perdió la vida en 2006, a causa de una leucemia fulminante.

Carlos Acutis nació el 3 de mayo de 1991 en Londres, pero creció en Milán, donde cursó sus estudios y recibió la Primera Comunión. Desde entonces, la misa diaria, el rezo del rosario y la adoración eucarística formaron parte de su vida.

Su pasión por la informática lo llevó a crear páginas web para su colegio y para su parroquia, además de diseñar una exposición digital de más de 100 milagros eucarísticos reconocidos por la Iglesia Católica. Este proyecto, aún disponible en línea, fue considerado un gran aporte para la misión evangelizadora.

Además, el Vaticano le atribuyó dos milagros: la curación de un niño en Brasil y la recuperación total de una adolescente costarricense tras un grave accidente. Estos hechos fueron determinantes en la aprobación de su canonización.

La canonización también incluirá a Pier Giorgio Frassati, un joven italiano fallecido en 1925 por poliomielitis y conocido por su ayuda a los necesitados.

