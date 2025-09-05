Milei se reunió con la aspirante a astronauta argentina y recibió a representantes de multinacionales

Estuvo acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el embajador en Washington, Alejandro Oxenford.

El presidente Javier Milei llegó este miércoles a Los Ángeles, Estados Unidos, en donde encabezó una agenda con encuentros con empresarios y fondos de inversión. Además, se reunió con la ingeniera biomédica salteña y aspirante a convertirse en la primera astronauta argentina, Noel de Castro .

El mandatario arribó al mediodía del país norteamericano acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo. También integraron la comitiva oficial el embajador en Washington, Alejandro Oxenford, y el director de Realización Audiovisual de la Presidencia, Santiago Oría.

Milei se reunió con De Castro, joven científica seleccionada por Axiom Space para una futura misión tripulada. Durante el almuerzo, que se realizó en un hotel donde se hospedó el presidente, participaron además Caputo y Oxenford.

También se reunió con 80 representantes de empresas multinacionales y fondos de inversión, entre ellos Citi, JP Morgan, Amazon Web Services, Globant, Chevron, Paramount, VISA y Capital Group.

Milei también mantuvo una reunión privada con el financista y fundador del centro de estudios Milken, Michael Milken, conocido por impulsar en los años 80 el mercado de bonos de alto rendimiento en Wall Street.

Comentarios