Golpe al narcomenudeo: cayó dealer, con cocaína y más de $200 mil en efectivo

Un hombre de 31 años fue detenido este viernes por la mañana, en Calle Ceibo al 1700, en Barranqueras, por personal del Cuerpo de Operaciones Motorizadas, luego de que un vecino alertara sobre la venta de drogas en la zona.

El procedimiento ocurrió alrededor de las 10:30. Cuando los agentes se acercaron, el sospechoso intentó escapar, pero fue rápidamente reducido.

En su poder tenía 68 envoltorios con cocaína, con un peso total de 25 gramos; $233.000 en efectivo, y un celular Samsung.

La Fiscalía Antidrogas N° 1 dispuso su aprehensión y el secuestro de todos los elementos.

