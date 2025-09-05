Fin de semana nublado y con mucho frío: habrá mínimas de 6 grados

septiembre empezó algo raro, porque a los días de calor y humedad que le precedieron, se le sumó una fuerte tormenta y luego viento y bajas temperaturas: hoy viernes 5, el pronóstico indica que el cielo estará mayormente nublado, con una mínima de 7 grados y una máxima de 16.

Para mañana las condicionse serán similares: mínima de 7 y máxima de 18, con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada y las condiciones podrían desmejorar al día siguiente.

El domingo, la mínima sería de 6 grados y la máxima de 18 también con cielo nublado durante la mayor parte del día, con escasas chances de precipitaciones hacia la noche.

Esto llevaría a que el lunes 8, amanezca con probabilidades de lluvias y se mantenga así durante toda la jornada.

Comentarios