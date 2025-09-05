El Gobierno nacional ordenó pausar la quita de pensiones por discapacidad

El Gobierno nacional dispuso pausar la auditoría que se realizaba sobre las pensiones por discapacidad otorgadas y que existen en la actualidad en el país. La decisión fue tomada por el ministro de Salud, Mario Lugones, mientras avanza la investigación interna en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), por supuestos sobreprecios en la compra de medicamentos.

Hasta el momento, la ANDIS había dado de baja 128.667 pensiones, cuyos beneficiarios no contaban con la documentación necesaria o se habían detectado irregularidades al momento de otorgar la pensión. En ese sentido, unas 110.552 fueron mal otorgadas; mientras que 8.107 fueron destinadas a personas fallecidas.

Estos datos surgieron del informe presentado por el vocero presidencial, Manuel Adorni en una de sus conferencias de prensa, meses atrás. Ahora, luego de la difusión de los audios del extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, se ordenó la suspensión provisoria de bajas de pensiones y una nueva revisión de las que ya fueron suspendidas.

La medida se enmarca en la investigación al organismo, con el objetivo de determinar presuntas irregularidades en la adquisición de medicamentos. Así, en tanto dure el proceso, se pausarán las citaciones y los controles a los 1.043.400 personas que reciben el beneficio por invalidez laboral.

