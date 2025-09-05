Compró una camioneta y la llevó al taller, pero el vendedor la retiró y se la vendió a otro

Se trata de una Ford Ranger que ya fue incautada por la Policía, en la ciudad de Sáenz Peña. Ahora buscan al autor de la maniobra.

El 24 de junio pasado, un hombre entregó seis millones de pesos y una camioneta para comprarle una Ford Ranger a un ciudadano de Quimilí, Santiago del Estero.

Hicieron la transacción en Gancedo y el comprador llevó su nuevo vehículo a un taller mecánico.

Poco después, el mismo vendedor se hizo pasar por el dueño de la camioneta y se la llevó del mecánico para después vendérsela a otra persona.

Este jueves, los agentes de Investigaciones y del Departamento 911 hallaron el vehículo y lo secuestraron en Sáenz Peña.

El rodado en cuestión fue hallado por los agentes cerca de 12 del mediodía en calle bis 3, entre 14 y 16 de Villa San José, Sáenz Peña.

Incautaron la llave, la cédula y notificaron al segundo comprador, que deberá presentarse y declarar lo sucedido en los estrados judiciales este viernes.

Por otra parte, los agentes de Santiago del Estero y de Policía del Chaco trabajan en conjunto para detener al responsable de esta «supuesta estafa».

Comentarios