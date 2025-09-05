Caputo aclaró que el Gobierno no dará marcha atrás con las reformas

«La gente quiere que aceleremos», dijo el ministro de Economía.

En la previa de las elecciones de la provincia de Buenos Aires, el ministro de Economía, Luis Caputo, aclaró que el Gobierno nacional avanzará con las reformas que tiene pendiente en materia tributaria y laboral .

En su cuenta de X, el funcionario señaló: «Solo vamos a acelerar, como quiere la gente. Avanzaremos con las reformas tributaria y laboral para seguir cambiando el país».

El ministro responidó el posteo de un usuario que citó una frase suya que dice: «Se hizo campaña prometiendo este cambio. La gente quiere que aceleremos, no que frenemos. Y eso es lo que vamos a hacer».

Caputo confirmó el camino del Gobierno nacional en medio de la volatilidad del dólar y la incertidumbre política, en el marco de los audios que golpean a la administración libertaria. Si bien falta más de un mes para las elecciones nacionales, este domingo la Casa Rosada se enfrenta a una prueba de fuego en los comicios bonaerenses.

