Anuncian el cronograma de pago de programas provinciales

Desde el Gobierno del Chaco brindaron detalles de las fechas en que se abonarán los distintos beneficios. Arrancará la semana que viene.

El Gobierno del Chaco, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, informó el cronograma de pagos de los programas provinciales.
Los mismos se acreditarán en cuentas del Nuevo Banco del Chaco (NBCH) y estarán disponibles a través de todos los canales electrónicos.

LAS FECHAS
Lunes 8 de septiembre:

Pueblos Originarios
Expertos (Ministerio de Salud Pública)
Lunes 15 de septiembre:

Becas Más Salud (Ministerio de Salud)
Becas Más Gobierno (Ministerio de Gobierno)
Martes 16 de septiembre:

Programa Más Desarrollo (ex Más Inclusión – Desarrollo Humano).
Programa Ñachec (ex Renta Mínima Progresiva – Desarrollo Humano).
Programa de reconversión laboral Canillitas (Desarrollo Humano)
Servicio de Mantenimiento de Establecimientos Educativos (Ministerio de Educación).

