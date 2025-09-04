Un motociclista terminó con fuertes lesiones, tras chocar contra un colectivo

El siniestro vial se produjo este miércoles por la tarde, en el barrio Monseñor de Carlo. El joven conductor fue trasladado al Hospital 4 de Junio.

Este miércoles por la tarde, alrededor de las 17.50, se produjo un accidente de tránsito, en calle 9 y 6 del barrio Monseñor de Carlo de Sáenz Peña.

La causa fue caratulada como «Supuestas lesiones graves en accidente de tránsito», con intervención de la Fiscalía N°1.

A la hora mencionada, se produjo el siniestro de tránsito, del que fueron partícipes una motocicleta 110 cc y un colectivo Mercedes Benz de la empresa La Estrella.

El conductor del motovehículo, de 27 años, resultó lesionado y trasladado al Hospital 4 de Junio. Fue examinado por el doctor de turno, quien le diagnosticó «TEC grave, fractura de maxilar superior, traumatismo cerrado de tórax y abdomen; contusión torácica izquierda; scalp de brazo izquierdo con pérdida de sustancias; y fractura de femoral derecho».

El mismo se encuentra con asistencia mecánica respiratoria, pronóstico reservado y permanece internado en Shock Room (Terapia Intermedia).

