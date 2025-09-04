Tormentas en gran parte del Chaco: Las Palmas la localidad más afectada por la lluvia

En la capital chaqueña se registraron fuertes ráfagas de vientos, pero la lluvia caída no superó los 5 mm.

La Policía del Chaco, a través del Departamento de Tecnologías de la Información y la Comunicación, informó este jueves el registro de precipitaciones acumuladas en distintas localidades de la provincia hasta las 7 de la mañana.

En Resistencia cayeron apenas 5 milímetros, mientras que en Las Palmas se acumularon 30 milímetros, la cifra más alta reportada en las últimas horas. En tanto, La Sabana sumó 23 mm y La Vicuña 21 mm.

En el interior provincial, los valores fueron más bajos. En la zona de Presidencia Roque Sáenz Peña se registraron 5 mm en Tucuruzal, 4 mm en la ciudad cabecera y 3 mm en Presidencia de la Plaza. En el sudoeste, Charata informó 4 mm, Corzuela 5 mm y Las Breñas solo 1 mm.

En la jurisdicción de Villa Ángela, Chorotis alcanzó los 10 mm, mientras que La Tigra y Samuhú marcaron 3 mm cada una. Por su parte, en el departamento San Martín se registraron 10 mm en Selva Río de Oro y Pampa Almirón, y 7 mm en General San Martín.

Según el Servicio Meteorológico Nacional varios departamentos de la provincia se encuentran bajo alerta amarilla por tormentas fuertes. Bermejo – General Donovan – Libertad – Primero de Mayo – San Fernando, los departamentos donde se prevén tormentas.

