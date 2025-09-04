Sáenz Peña: Todo listo para la elección de los Reyes de los Estudiantes 2025

19 colegios secundarios de la ciudad termal presentarán sus candidatos. Quien resulte electa Reina de los Estudiantes participará de la elección provincial que se realizará el domingo 7 de septiembre.
Este sábado 6 de septiembre, a partir de las 21 horas, se realizará la elección de los Reyes de los Estudiantes 2025, en Sáenz Peña.
El evento tendrá lugar en la intersección de las calles 12 y 7 del centro, donde 19 colegios secundarios presentarán sus candidatos.
Quien resulte electa Reina de los Estudiantes participará de la elección provincial que se realizará el domingo 7 de septiembre, luego del desfile de carrozas de los estudiantes, que tendrá lugar a partir de las 17 horas, en la tradicional esquina de calles 12 y 7.
CANDIDATOS A REYES LOCALES
1. U.E.G.P. N° 82 «Hogar de Bethania»
– Videnoff, Edgardo Alejandro.
– Acuña Verón, Sol Guadalupe.
2. E.E.T. N° 22 «Teniente Benjamín Matienzo» (Industrial)
– Viskup Josías Daniel.
– Liva, Denisse Madeleine.
3. E.E.S. N° 144 «Juan Alfredo Martinet»
– Avalos, Matías.
– Kostecky, Tamara.
4. U.E.G.P. N° 193 «San Roque»
– Gómez, Ramiro.
– Varela, Eliana Aylén.
5. U.E.G.P. N° 55 «Don Orione»
– Okulik, Rodrigo José.
– Polischuk, Rania Estefanía.
6. E.E.S. N ° 6 Mariano Moreno (Bachi 3).
– Carrión, Mateo.
– García, Maira.
7. U.E.G.P. N° 13 «Juana Paula Manso»
– Schmitt, Ciro.
– Sáez, Valentina Mateo.
8. E.E.S. N° 147
– Sánchez Ludmila Magalí.
– Kiroz, Braian Lautaro.
9. E.E.S. N° 53 «Coronel Manuel Dorrego» (Bachi 53)
– Luna, Zaira Giuliana.
10. U.E.G.P. N° 188 «Chaco Austral» (Uncaus)
– Escalante, Pablo.
– Bocek, Maitena.
11. U.E.G.P. N° 14 «Nuestra Señora de la Guardia»
– Bertevich, Leonel.
– Flores, Alejandra.
12. U.E.G.P. N° 169 «Instituto Privado Didáctico Infantil»
– Medero, Marcos.
– Pisarello, Mora.
13. E.E.T. N° 23 «Gregoria Matorras de San Martín»
– Báez, Lisandro.
– Gauna, Daira Guadalupe.
14. U.E.G.P. N° 54 «Nuestra Señora de Misericordia»
– Pascotto, Josías.
– Glibota, Juliana Valentina.
15. E.E.S. N° 174 «Republica de Honduras»
– Britez, Ayelén.
– Gómez, Santiago.
16. E.E.S. N° 59 «Escuela del Centenario».
– Bargas, Milagros.
– Mancuello José.
17. U.E.G.P. N° 35 «Instituto Adventista Loma Linda»
– Toloza, Candela.
18. U.E.G.P. N° 37 «Politécnica Juan XXIII»
– Casatt Barrios, Dilan Francisco.
19. E.E.S. N° 191 «Dora Antonia Ballesta» (Pampa Aguado)
– Vallejos, Naira Solange.
Fuente:datachaco