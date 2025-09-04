Sáenz Peña: Todo listo para la elección de los Reyes de los Estudiantes 2025

4 septiembre, 2025 ACTUALIDAD, LOCALES

19 colegios secundarios de la ciudad termal presentarán sus candidatos. Quien resulte electa Reina de los Estudiantes participará de la elección provincial que se realizará el domingo 7 de septiembre.

Este sábado 6 de septiembre, a partir de las 21 horas, se realizará la elección de los Reyes de los Estudiantes 2025, en Sáenz Peña.

El evento tendrá lugar en la intersección de las calles 12 y 7 del centro, donde 19 colegios secundarios presentarán sus candidatos.

 

Quien resulte electa Reina de los Estudiantes participará de la elección provincial que se realizará el domingo 7 de septiembre, luego del desfile de carrozas de los estudiantes, que tendrá lugar a partir de las 17 horas, en la tradicional esquina de calles 12 y 7.

 

CANDIDATOS A REYES LOCALES

1. U.E.G.P. N° 82 «Hogar de Bethania»

 

– Videnoff, Edgardo Alejandro.

 

– Acuña Verón, Sol Guadalupe.

 

2. E.E.T. N° 22 «Teniente Benjamín Matienzo» (Industrial)

 

– Viskup Josías Daniel.

 

– Liva, Denisse Madeleine.

 

3. E.E.S. N° 144 «Juan Alfredo Martinet»

 

– Avalos, Matías.

 

– Kostecky, Tamara.

 

4. U.E.G.P. N° 193 «San Roque»

 

– Gómez, Ramiro.

 

– Varela, Eliana Aylén.

 

5. U.E.G.P. N° 55 «Don Orione»

 

– Okulik, Rodrigo José.

 

– Polischuk, Rania Estefanía.

 

6. E.E.S. N ° 6 Mariano Moreno (Bachi 3).

 

– Carrión, Mateo.

 

– García, Maira.

 

7. U.E.G.P. N° 13 «Juana Paula Manso»

 

– Schmitt, Ciro.

 

– Sáez, Valentina Mateo.

 

8. E.E.S. N° 147

 

– Sánchez Ludmila Magalí.

 

– Kiroz, Braian Lautaro.

 

9. E.E.S. N° 53 «Coronel Manuel Dorrego» (Bachi 53)

 

– Luna, Zaira Giuliana.

 

10. U.E.G.P. N° 188 «Chaco Austral» (Uncaus)

 

– Escalante, Pablo.

 

– Bocek, Maitena.

 

11. U.E.G.P. N° 14 «Nuestra Señora de la Guardia»

 

– Bertevich, Leonel.

 

– Flores, Alejandra.

 

12. U.E.G.P. N° 169 «Instituto Privado Didáctico Infantil»

 

– Medero, Marcos.

 

– Pisarello, Mora.

 

13. E.E.T. N° 23 «Gregoria Matorras de San Martín»

 

– Báez, Lisandro.

 

– Gauna, Daira Guadalupe.

 

14. U.E.G.P. N° 54 «Nuestra Señora de Misericordia»

 

– Pascotto, Josías.

 

– Glibota, Juliana Valentina.

 

15. E.E.S. N° 174 «Republica de Honduras»

 

– Britez, Ayelén.

 

– Gómez, Santiago.

 

16. E.E.S. N° 59 «Escuela del Centenario».

 

– Bargas, Milagros.

 

– Mancuello José.

 

17. U.E.G.P. N° 35 «Instituto Adventista Loma Linda»

 

– Toloza, Candela.

 

18. U.E.G.P. N° 37 «Politécnica Juan XXIII»

 

– Casatt Barrios, Dilan Francisco.

 

19. E.E.S. N° 191 «Dora Antonia Ballesta» (Pampa Aguado)

 

– Vallejos, Naira Solange.

 

Fuente:datachaco

 

Comentarios

Te Puede Interesar

SUPERDÍAS TUYA: «ESTO ES UN APORTE AL BOLSILLO DE LOS CHAQUEÑOS», SOSTUVO PEPPO

[...]

Dianela Sol Barrios, de Sáenz Peña, es la nueva Reina Provincial del Estudiante

[...]

ALERTA CIBERNÉTICA: ECOM CHACO PRESENTA RECOMENDACIONES PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PÚBLICOS

[...]