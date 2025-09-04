Resistencia: Hallaron sin vida a un hombre en situación de calle

Se trata de un ciudadano que fue encontrado sin signos vitales en la vereda del Hospital Pediátrico. La Policía acudió al lugar.

Este jueves por la mañana, personal de la Comisaría Primera de Resistencia acudieron hasta la avenida Vélez Sarsfield e Hipólito Yrigoyen de Resistencia.

Allí, se encontraron con un hombre, sin signos vitales, sobre la vereda del Hospital Pediátrico.

Según indicaron, se trataría de un hombre en situación de calle.

Se hizo presente el médico policial, quien examinó el cuerpo del sujeto. Se logró determinar, mediante averiguaciones, que se trataría del señor Cabaña Antonio, de 76 años.

El mismo falleció por un paro cardiorrespiratorio no traumático (muerte súbita).

Se puso en conocimiento a la fiscal de turno Ana Graciela González de Pacce, quien dispuso que se traslade el cuerpo a la Morgue del Hospital Perrando.

Fuente:datachaco

