Otro revés para Milei: el Senado aprobó los límites al Presidente en el uso de los DNU

Se trata de una modificatoria en el régimen que regula el uso de los decretos y sus atribuciones en el Congreso. Ahora, necesitará la ratificación en ambas cámaras para mantener la vigencia.

Tras votar el rechazo al veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad, la oposición dio otro golpe al Ejecutivo en el Senado, tras aprobar un proyecto que pone límites al Presidente en el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia.

Fue por 56 votos afirmativos, 8 negativos y dos abstenciones.

El proyecto votado modifica el régimen que regula el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), que limita las atribuciones del Presidente para imponer su predominio sobre el Poder Legislativo.

Se trata de una ley que fue impulsada por Cristina Kirchner en 2006, cuando era senadora, que era una herramienta fundamental para el actual Gobierno. La norma determinaba que para rechazar un DNU se necesita el voto de ambas cámaras del Congreso; en cambio, para mantener su vigencia, le alcanza con la ratificación de un solo recinto, lo que permitía suplantar la inferioridad numérica de legisladores propios en el Parlamento.

Ahora, el Poder Ejecutivo estará obligado a conseguir la ratificación de los DNU en ambas cámaras del Congreso en un plazo de 90 días corridos y si no lo consigue, quedarán derogados

Se trató de una tensa sesión de más de siete horas de duración, en la que el Gobierno recibió dos contragolpes por parte de la oposición, que impuso la agenda de la sesión con el rechazo al veto y la limitación en los DNU.

